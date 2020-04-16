За сутки в Свердловской области подтвердились шесть случаев коронавируса

За последние сутки в Свердловской области подтвердились шесть новых случаев коронавируса, всего к сегодняшнему дню зарегистрировано 111 случаев. Последние заболевшие – жители Екатеринбурга, Красноуфимска и Каменского района.

«Состояние семерых пациентов оценивается как тяжелое, 9 человек находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном состоянии. За минувшие сутки выписаны три человека – уральские врачи, таким образом, вылечили 47 человек», – сообщили в региональном оперштабе.

В России за сутки зарегистрировано 3448 новых случаев, большинство в Москве – 1370. Погибли 34 человека, выздоровели 318.

Екатеринбург, Елена Иванова

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