Из Екатеринбурга в Ташкент вывезли полторы сотни мигрантов

Авиакомпания «Уральские авиалинии» накануне выполнила специальный рейс для вывоза трудовых мигрантов из Екатеринбурга в Ташкент. Гастарбайтеры находились в центре временного содержания иностранных граждан УМВД – всего 152 человека. Как сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, перелет в Узбекистан был выполнен вне утвержденной программы вывозных рейсов. Процесс эвакуации мигрантов проходил при активном участии свердловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой, МИД России, УФМС, службы судебных приставов Свердловской области, генерального консула республики Узбекистан в Екатеринбурге и губернатора Евгения Куйвашева. Вчера в 20.00 борт с гражданами Узбекистана приземлился в Ташкенте.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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