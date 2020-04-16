На ЕКАДе столкнулись два грузовика, есть погибший

В Екатеринбурге на кольцевой дороге около полутора часов назад произошло серьезное ДТП. Столкнулись два грузовика. Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, авария произошла на 25 км ЕКАДа (близ развилки с Режевским трактом).

По предварительным данным, водитель «Скании» выехал на встречку и врезался в грузовой «Мерседес». Водитель «Мерседеса» погиб, водитель второго грузовика доставлен в больницу Березовского в тяжелом состоянии.

Из-за ДТП на ЕКАДе есть проблемы с движением, перекрыта полоса, инспекторы ДПС пропускают потоки транспорта в обоих направлениях поочередно. Судя по данным «Яндекс-Пробок», заторы растянулись на несколько километров в обе стороны.

Екатеринбург, Елена Иванова

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