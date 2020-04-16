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Четверг, 16 апреля 2020, 13:31 мск

Новости Екатеринбург

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Объявленный Куйвашевым «карантин для москвичей» озадачил депутатов Госдумы

Подписанный сегодня губернатором Евгением Куйвашевым указ об обязательной самоизоляции свердловчан, приехавших из столиц, не удивил избранных от нашего региона депутатов Госдумы, но заставил их задуматься о своих планах: вернуться после завтрашнего заседания в Екатеринбург и запереть себя на карантин, или же остаться в столице. Мнения есть разные.

Например, депутат от «Справедливой России» Дмитрий Ионин признал, что летать сейчас небезопасно, поэтому на завтра он взял отпуск без содержания и останется в Екатеринбурге (напомним, скорее всего, следующее заседание Госдумы состоится только в мае). Тем не менее, изолировавшись в Екатеринбурге, Ионин продолжает работу с избирателями. Коронавирус наложил на нее определенные ограничения. Например, на время пандемии прекратил проверки Росжилстройнадзор, а многие жалобы, приходящие к депутату, касаются именно состояния жилфонда. Есть проблемы со скоростью обратной связи – когда депутат в Екатеринбурге, а ответ на запросы ему приходит по московскому адресу. «И бланки депутатских запросов имеют свойство заканчиваться, а получить их можно только в Москве – они номерные», – поделился Ионин.

Единоросс Максим Иванов сказал «Новому Дню», что отношение к указу губернатора у него «двоякое». «Завтра у нас пленарное заседание. Мне придется приехать на один день, а потом по графику – региональная неделя, которую придется провести «на карантине». Максим Иванов рассказал, что продолжит дистанционную работу, многие вопросы можно решить с помощью телефонных переговоров и видео-конференций. Но в связи с новым указом губернатора «думать надо»: например, в прошлый раз, еще до указа, его встречал в аэропорту помощник на машине, а сейчас это уже сомнительный вариант. «В любом случае, и я, и мои коллеги – законопослушные люди», – добавил он.

Депутат Андрей Альшевских отметил, что решение губернатора «было ожидаемым». Он рассказал, что после завтрашнего заседания, в субботу, хотел все же приехать в Екатеринбург и уйти на самоизоляцию. Еще один вопрос, который должна решить завтра Дума – уходят ли депутаты с 24 апреля в отпуска. Если нет, то в любой момент может возникнуть необходимость вернуться в Москву. «Один из вариантов из серии «очевидное-невероятное – ездить в Москву на автомобиле», – предположил депутат. И признал, что ситуация в Москве – неблагоприятная, поэтому даже находиться на самоизоляции на Урале лучше.

Депутат от ЛДПР Игорь Торощин для себя уже принял решение: «Наши приёмные местных отделений работают в удаленном режиме, всё делается онлайн и граждане всегда могут обратиться за помощью. Поэтому в моем личном присутствии нет необходимости, учитывая эпидемиологическую обстановку».

Получить комментарий единственного свердловского представителя КПРФ в Госдуме, Николая Езерского, не удалось.

Напомним, сегодня губернатор Свердловской области подписал указ, согласно которому все приезжающие из Москвы, Санкт-Петербурга и прилегающих областей должны будут соблюдать режим самоизоляции дома 14 дней. Все прибывшие должны сообщить об этом на горячую линию по телефонам 112 и (343) 312-08-81. При появлении респираторных симптомов – вызвать врача.

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

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