российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 16 апреля 2020, 14:11 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Медикам Екатеринбурга подарят десять тысяч куличей на Пасху

Фото Фонда святой Екатерины

Фонд святой Екатерины подарит медикам Екатеринбурга десять тысяч куличей – традиционные пасхальные лакомства передадут сотрудникам ГКБ № 40, Областной детской клинической больницы и других лечебных учреждений города, а также многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами, ветеранам Великой отечественной войны и труда.

«Куличи изготовлены по старинной рецептуре с использованием самых высококачественных продуктов. Мы искренне надеемся, что наша акция наполнит этот и без того светлый праздник теплом и добротой», – отметил директор фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Напомним, два предыдущих года на улицах Екатеринбурга фонд устанавливал большие пасхальные яйца и куличи, а в прошлом году был испечен самый большой в мире кулич.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 16.04.20

С понедельника в Екатеринбурге начнут обрабатывать парки от клещей. / В Екатеринбурге определили даты окончания учебного года в школах. / Объявленный Куйвашевым «карантин для москвичей» озадачил депутатов Госдумы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,