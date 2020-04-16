Медикам Екатеринбурга подарят десять тысяч куличей на Пасху

Фонд святой Екатерины подарит медикам Екатеринбурга десять тысяч куличей – традиционные пасхальные лакомства передадут сотрудникам ГКБ № 40, Областной детской клинической больницы и других лечебных учреждений города, а также многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами, ветеранам Великой отечественной войны и труда.

«Куличи изготовлены по старинной рецептуре с использованием самых высококачественных продуктов. Мы искренне надеемся, что наша акция наполнит этот и без того светлый праздник теплом и добротой», – отметил директор фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Напомним, два предыдущих года на улицах Екатеринбурга фонд устанавливал большие пасхальные яйца и куличи, а в прошлом году был испечен самый большой в мире кулич.

Екатеринбург, Елена Сычева

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