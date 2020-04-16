В Нижней Туре в подвале жилого дома нашли артиллерийский снаряд

В Нижней Туре в подвале жилого дома нашли настоящий артиллерийский снаряд. Об этом «Новому Дню» рассказал мэр города Алексей Стасенок. Он пояснил, что в доме проводились ремонтные работы – находку сделали рабочие, которые и вызвали специалистов. «Подъезд оцепили, к счастью, оказалось, что снаряд без взрывателя, так что людей вернули уже обратно по домам. Видно, что он очень давно там лежит, весь старый и ржавый. Только корпус сохранился», – рассказал собеседник агентства.

По его словам, сотрудники полиции проведут проверку и, возможно, выяснят, как под фундаментом жилого дома оказался артиллерийский снаряд.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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