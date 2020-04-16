Главный санитарный врач напугал свердловчан проснувшимися клещами

Главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских сообщил, что в этом году наблюдается очень высокая активность клещей. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом Козловских заявил на брифинге: «Мы понимаем, что наступила теплая погода, есть соблазн выйти пообщаться. Но есть как минимум две причины этого не делать: во-первых, коронавирус; во-вторых, мы фиксируем резкий рост покусов клещами. За неделю число покусанных возросло в 4 раза, и оно в 4,5 раза превышает среднемноголетний уровень».

Он добавил, что в отношении детей антиклещевая вакцинация не прекращается, поскольку риски невелики, а в отношении взрослых пока рекомендовано остановить вакцинацию против клещевого энцефалита. «Так как прививки остановлены, ограничьте выход в леса», – резюмировал он.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 16.04.20

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