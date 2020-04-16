На одного выявленного больного коронавирусом приходится 10 невыявленных больных

На одного официально зарегистрированного больного COVID-19 приходится 10 больных, которые остаются невыявленными, – такие данные привел главный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских.

«Сейчас мы проходим пятую неделю с момента регистрации первого случая, которая была 17 марта. Еженедельно растем на 65-70%, рост стабильный и он продолжается. Но общее эпидемий – что диагностируется только верхушка айсберга. Соотношение выявленных и невыявленных случаев 1:10. С коронавирусом мы еще не так хорошо знакомы, но по аналогии с другими инфекциями можно представить, сколько невыявленных случаев у нас есть», – рассказал на брифинге главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских.

По словам врача, вирус в отсутствие вакцины неуправляем и остановить его крайне сложно. «Каждый человек потенциально может быть носителем», – констатировал Козловских.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 16.04.20

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