Рецидивисты из колонии строгого режима записали ролик «#Сидимдома» (ВИДЕО)

Заключенные ИК-47 в Каменске-Уральском записали два коронавирусных ролика: с хештегами «#Мывместе» и «#Сидимдома!». Это колония строгого режима, где отбывают наказание рецидивисты, таким образом они решили внести свою лепту в борьбу с вирусом и поблагодарить врачей.

Ролик с хештегом «Сидимдома» начинается с напоминания в слайдах – нерабочие дни даны не ради прогулок, а чтобы остановить распространение вируса. «Мы просим ограничить активность пределами вашего дома», – обращаются зеки к зрителям. «Песня, спетая сердцем, музыка с чистой душой, помянем тех, кого больше нет, вспомним тех, кто рано ушел», – так звучат первые слова песни в исполнении коллектива заключенных «Мы». Затем мужчины читают рэп, предлагая помянуть ушедших, выпить водки и помолиться в церкви. На фоне – кадры из новостей и виды Екатеринбурга.

Ролик заключенных «Сидимдома»

Второй ролик – «#Мывместе» – заключенные посвятили врачам. «Боже, дай им сил и крепкого здоровья. До самого конца и от самого начала мы вместе. И с вами мы пройдем любые дали», – читают речитатив заключенные. Фоном в клипе демонстрируются кадры телеканалов о ситуации с коронавирусом и работе врачей. А в конце ролика осужденные показывают таблички со словами благодарности.

Ролик заключенных «Мывместе»

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 16.04.20

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