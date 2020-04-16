Екатеринбуржцам предлагают купить справки для свободного выхода на улицу (ВИДЕО)

Жителям Екатеринбурга предлагают оформить справку от работодателя, с которой можно выходить на улицу. Речь идет об организациях, которые помогают уральцам с оформлением различных документов. Ряд фирм обещают документ, который якобы позволит свободно передвигаться по улицам и избежать штрафов за нарушение режима самоизоляции.

Как купить справку для выхода на улицу

Редакция «Нового Дня» нашла несколько сайтов, на которых предлагается такая услуга. Мы смогли дозвониться по одному из номеров, и оператор рассказала, что услуга стоит две тысячи рублей. Документ доставит домой курьер. Какие фирмы используют для оформления таких справок и кем обещают трудоустроить – смотрите на видео.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Антон Отман

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