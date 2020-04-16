Минстаграм: активность членов правительства в соцсетях проверят по методичке из АП

Свердловских министров и глав областных департаментов ждет проверка по методичке из администрации президента – на активность в соцсетях. Этот показатель говорит, насколько открыты члены региональных кабминов к общению с людьми. На Среднем Урале, по данным «Нового Дня», будут замерять активность в инстаграме – выбор неслучаен. Именно эту соцсеть выбрал губернатор Евгений Куйвашев. Особенно подросло число его подписчиков за последние недели, как и периодичность постов – они выходят каждый день и, в основном, посвящены ситуации с коронавирусом или проблемам самоизоляции.

Сам Куйвашев по меркам инстаграма довольно популярный блогер. У него 109 тысяч подписчиков, но сам он подписан всего на 11 аккаунтов: это частная клиника Grand Clinic в Екатеринбурге, юмористический проект «Горцы от ума», актриса Чулпан Хаматова, куратор Уральской биеннале Алиса Прудникова, боксер Костя Дзю, хоккеист Павел Дацюк, пианист Денис Мацуев, биатлонист и депутат Госдумы Антон Шипулин, Минпромторг России, президент Татарстана Рустам Минниханов и бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев. Ни на кого из своих подчиненных губернатор Свердловской области не подписан.

Самый популярный после Куйвашева свердловский чиновник – вице-губернатор Сергей Бидонько. У него на момент публикации было 24,9 тысячи подписчиков. Вероятно, это объясняется тем, что он участвовал в избирательной кампании в Госдуму и был какое-то время депутатом, успев наладить работу с соцсетями.

На третьем месте – министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, он тоже блогер-тысячник, у него почти 3,5 тысячи подписчиков, причем чиновник успевает отвечать на вопросы подписчиков не только в инстаграме, но и в фейсбуке. У Виктории Казаковой из министерства инвестиций и развития почти тысяча подписчиков, у вице-губернатора Олега Чемезова – 800, а у главы минсоцполитики Андрея Злоказова – 646.

В инстаграме свои министерства и ведомства представляют также глава минстроя Михаил Волков (485 подписчиков), глава министерства экологии Алексей Кузнецов (248 подписчиков), руководитель департамента Госжилстройнадзора Алексей Россолов (236 подписчиков). У заместителей губернатора Алексея Орлова и Павла Крекова тоже есть аккаунты (319 и 317 подписчиков соответственно), но у обоих – закрытые.

Глава минобразования Юрий Биктуганов и министр культуры Светлана Учайкина тоже завели инстаграмы, но пока ничего не публиковали. У обоих меньше сотни подписчиков – 30 и 80 соответственно.

На главу минфина Галину Кулаченко подписались 295 человек, но она опубликовала всего один снимок, больше года назад, со своей семьей и больше ничего не постила с тех пор.

Совсем нет в инстаграме вице-губернаторов Азата Салихова, Сергея Швиндта, Сергея Зырянова, главы аппарата губернатора Валерия Чайникова, министра здравоохранения Андрея Цветкова, главы МОБ Александра Кудрявцева, руководителя минспорта Леонида Рапопорта (но аккаунт у самого министерства есть), министра АПК Дмитрия Дегтярева, министра промышленности Сергея Пересторонина, министра экономики Дениса Мамонтова и министра транспорта Василия Старкова. Равно как и директора департамента противодействия коррупции Ильхама Ширалиева.

Большинство членов свердловского кабмина не особенно следят за контентом и обратной связью – в основном, они выкладывают фотографии с протокольных мероприятий, реже – селфи или кадры из личных архивов. «У нас чиновники не любят и не понимают социальных сетей, они их боятся – по понятной причине, потому что можно что-то не то сказать, стать фигурантом скандала и получить сложности в карьере. Эта боязнь – следствие того, что они боятся людей. И этот видно во всем. Как люди, которые выборов не проходили, они не привыкли с людьми работать. Они раньше никогда этого не делали, но с них требуют. Активное присутствие в соцсетях – то, чего требует Москва. Задача губернатора – напинать всем, чтобы было чем отчитаться. Это абсолютно чиновничья история», – объясняет директор коммуникационного агентства Magic Ink Платон Маматов.

Похожего мнения придерживается и директор уральского отделения Ассоциации коммуникационных агентств России Алексей Парфун. «Чиновники в принципе всегда по минному полю ходят. Им говорят: «Ведите», но что-то не так напишешь – и либо оппоненты пристанут, либо начальство наругает», – говорит он. Основные ошибки чиновников в соцсетях – это неправильный выбор тем для публикаций и неправильный язык общения со своей аудиторией. «Во-первых, инстаграм должен вестись живым языком, а не канцеляритом. Во-вторых, я читаю чиновничьи инстаграмы, но не вижу, чтобы чиновники говорили об эпидемии, о важности сидения дома, о том, что делать потерявшим работу. Я вижу: «слушали», «постановили», «приняли участие в инвестиционном совете». Надо рассказывать не о том, что удобно, а о том, что востребовано. Если не хотят смотреть на Рамзана Ахматовича Кадырова, пусть посмотрят на Сергея Семеновича Собянина, который находится в тяжелейшей ситуации – он закрыл всю Москву, отсюда негатив. Если Москва не пример и не указ – эталонная работа у мэра Сургута, крепкая 4+. Человек живым языком ведет работу», – предлагает Маматов. Кадырова в качестве хорошего примера назвал и Парфун. «Мне нравится то, что делает губернатор Куйвашев. В Омской области был Назаров, мне нравится, как ему вели инстаграм. Тонкая грань между личностью или публичным образом. Дональд Трамп круто ведет. Он же на своем хайпе и публичном образе попал в Белый дом, и он умеет это делать», – объясняет Парфун. По его мнению, необязательно вести инстаграм самому – часть функций может выполнять человек, который понимает в этом и умеет. «Это занятость, время, но «рыбу» может готовить специалист, только потом ее должен править тот, от чьего лица и ведется инстаграм. Есть прекрасный пример – Дюма-отец не писал книги, их писал Огюст Маке, а тот потом переписывал 15% текста. При этом ни одна книга Маке не стала знаменитой, – приводит пример глава АКАР-Урал. – Человек должен вкладывать личность – иначе это будет хохма, как в сериале «Домашний арест», когда за губернатором ходит специальный человек. Я не верю, что можно обмануть аудиторию. Не буду называть плохие примеры, но видно, когда аккаунт ведет человек из пресс-службы, собирая официоз без души и мысли. Есть позитивные примеры, и их все больше. Вот сегодня [глава минэкономразвития России Максим] Решетников позвонил в банки и выложил это в инстаграм – это прямая демократия, люди увидели действие». По словам Платона Маматова, тот факт, что общением чиновников с аудиторией в соцсетях интересуется Москва, связан с обновлением политики: «С людьми надо будет работать не для галочки, а действительно. Иначе региональные и муниципальные чиновники быстро потеряют свои кресла. Мы уже сейчас видим, как Кремль дает достаточно полномочий губернаторам: вводить карантин или не вводить, закрывать аэропорт или не закрывать, праздновать Пасху в храме или дома. Выстраивать коммуникацию с людьми и нести ответственность за эту работу – тоже дается региону».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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