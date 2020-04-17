Потепление до +18 на Пасху «отменилось»

Гидрометцентр России скорректировал прогноз погоды на предстоящие выходные в Екатеринбурге. Ранее синоптики сообщали, что в воскресенье днем потеплеет до +18 градусов. Однако сейчас в метеобюро другие данные – в пятницу и субботу пройдут дожди, максимальная температура воздуха составит +11 градусов. В воскресенье выглянет солнце, но воздух прогреется лишь до +12.

Ранее синоптики объяснили, что прогнозы погоды станут менее точными из-за ситуации с коронавирусом и отменой многих международных авиарейсов. «Для метеорологов тот факт, что самолетов стало меньше, имеет большое негативное значение. На борту зарубежных самолетов установлены приборы, которые на высоте полета считывают такие характеристики атмосферы, как температура, влажность, ветер и давление. Самолеты бороздят воздушное пространство, и метеорологи имеют полное представление, что происходит в небе. При взлете и приземлении самолеты также производят вертикальное зондирование атмосферы», – рассказывал РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 17.04.20

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