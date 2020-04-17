Екатеринбуржцы «заработали» 3 млн, представляясь продавцам перевозчиками грузов и наоборот

Полиция Свердловской области раскрыла крупную аферу, которая тянулась три года и причинила жертвам ущерб на общую сумму больше 3 млн рублей.

Как сообщил РИА «Новый День» пресс-секретарь ГУ МВД Валерий Горелых, обвинение предъявлено гражданам Козинцу и Боберскому. Их подозревают в том, что они с 2016 по 2019 год обманывали коммерческие компании, продающие черный металл и кабель, а также коммерсантов-грузоперевозчиков. Общий ущерб от действий подозреваемых превысил 3 миллиона рублей.

«Во время перевозки груза в Свердловскую область подозреваемые по телефону контролировали водителей и убеждали их выгружать имущество в заранее подобранное для разгрузки место, как правило, не соответствовавшее указанному в накладных. А владельцам товара жулики по телефону сообщали, что с грузом все хорошо и он доставлен. В итоге похищенный кабель и металл продавались третьим лицам. Сложность этого дела была в том, что преступления совершались с 2016 года, требовалось восстановить всю картину. Кроме того, потерпевшими и водителями-перевозчиками являлись граждане других регионов», – сообщил следователь ГСУ ГУ капитан юстиции Иван Филькин.

Злоумышленники применяли двойную схему: сначала под видом грузоперевозчиков находили в других регионах компании, которые хотели продать свой металл и кабель на территорию Среднего Урала, а потом искали водителей и заключали с ними договора на перевозку от лица владельцев груза. Ничего не подозревающие бизнесмены отгружали товар в фуры, шоферы которых также не догадывались, что их вовлекли в аферу и использовали.

По словам Горелых, было проведено пять различного рода экспертиз, в том числе программно-технические по исследованию информации в изъятых телефонах. «Обширная работа была проделана представителями МВД и по поиску на территории России водителей большегрузных машин, которые перевозили похищенный товар. С шоферами организованы очные ставки», – отметил полковник Горелых.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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