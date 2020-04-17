Мотоциклист разбился, отмечая рождение ребенка

Два человека погибли в Ирбитском районе вчера около 23:45.

Как сообщили РИА «Новый День» в областном УГИБДД, трагедия случилась на 3-м километре автодороги Дубская – Азева Ирбитского района. Выехав на место ДТП, гаишники установили, что 40-летний мужчина на мотоцикле «Ямаха YZF-R1» не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся вместе со своим транспортным средством. Водитель от полученных травм скончался на месте, его 25-летний пассажир – в машине скорой помощи по пути в больницу.

Сотрудниками полиции установлено, что оба участника аварии – жители деревни Дубская Ирбитского района. В момент ДТП и водитель, и пассажир были без мотошлемов. Общий стаж вождения у водителя 19 лет, при этом в категории «А» 12 лет, за нарушение ПДД РФ при управлении мотоциклом не привлекался.

Со слов родственников, мотоцикл был куплен около года назад. В день ДТП водитель отмечал рождение долгожданного ребенка. После посиделок, где распивались спиртные напитки, поехал прокатиться на мотоцикле. С 25-летним парнем встретились на остановке, откуда поехали уже вместе. По факту ДТП проводится проверка, в рамках которой будут проведены необходимые экспертизы и исследования.

В прошлом году по вине водителей мототранспорта в Свердловской области произошло свыше 100 аварий, в которых погибли 20 человек и еще более ста получили травмы.

Ирбитский район, Евгения Вирачева

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