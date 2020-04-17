В инспекции по труду рассказали о жалобах на работодателей

С начала нерабочих дней поток жалоб в госинспекцию по труду вырос в два раза, за конец марта и апрель по телефону горячей линии обратились 800 недовольных сотрудников предприятий. Как рассказала сегодня на пресс-конференции заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Свердловской области Татьяна Гасилина, если в первую неделю люди звонили в основном за тем, чтобы получить разъяснения, могут они работать или нет, то теперь самый важный вопрос – о деньгах. Людей интересует, что делать, если им не заплатили за отработанные дни, или отправили в отпуск без содержания или не выплатили зарплату и т. д.

Несмотря на действие моратория на проверки, трудовая инспекция проверки все-таки продолжает. Плановые проверки были скорректированы, их почти не осталось. Но когда сотрудник сообщает, что ему не заплатили, инспекция не может не реагировать. Как объяснила Гасилина, инспекция занимается проверкой информации о причинении вреда жизни и здоровью, а это не только вопросы о работе в неблагоприятных условиях, но и вопросы выплаты зарплаты.

Но при этом оштрафованных работодателей пока нет, оформлено несколько протоколов, но они еще не дошли до суда. Как рассказала Татьяна Гасилина, зачастую сотрудники жалуются, что их вынудили написать заявление об уходе в отпуск без сохранения зарплаты или заявление на увольнение – но трудовая инспекция в таких случаях ничего сделать не может, потому что у работодателя есть подтверждающая бумага, сотрудник написал заявление. Вопрос о принуждении надо решать через суд.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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