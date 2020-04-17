Свердловский ПФР объяснил, как получить выплаты на ребенка до 3 лет

В Свердловской области начались выплаты пособий семьям, где есть дети до трех лет. Как рассказала сегодня на пресс-конференции заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по Свердловской области Ольга Шубина, чтобы получить пособие, владельцу материнского капитала надо подать заявление на сайте ПФР или на госуслугах. Никаких дополнительных документов предоставлять не нужно. Выплата полагается тем, кто имеет право на материнский капитал даже в случае, если маткапитал уже израсходован. Это дополнительная поддержка из федерального бюджета, маткапитал на эту сумму уменьшаться не будет.

Напомним, государство обещало выплатить по 5 тысяч в течение трех месяцев семьям, где есть ребенок в возрасте до 3 лет и кто получил плато на маткапитал до 1 июля этого года. Как отметила Шубина, по подсчетам ПФР, к сегодняшнему дню около 70 тысяч семей на Среднем Урале могут претендовать на такую меру поддержки.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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