На Среднем Урале 26 тысяч человек будут уволены из-за пандемии

В Свердловской области из-за ликвидации предприятия или сокращения штата работу потеряют 26205 человек. Более 2,5 тысяч предприятий сообщили в департамент по труду и занятости о таких мерах. При этом на сегодняшний день безработными числятся почти 26 тысяч человек. По словам замдиректора департамента по труду и занятости населения Свердловской области Наталии Бордюговой, уровень безработицы начнет расти с сегодняшнего дня, связано это с тем, что безработным человека признают на 11 день после подачи заявления, напомним, с начала апреля департамент начал удаленно принимать заявления от потерявших работу.

Еще около 26 тысяч человек в регионе перевели на неполный рабочий день, за три недели «путинских каникул» в 10 раз выросло число таких сотрудников.

Около 46 тысяч сотрудников начали работать удаленно, интересно, что по состоянию на 25 марта в департаменте по труду были данные всего о 26 удаленно работающих уральцах.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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