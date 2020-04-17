92% ветеранов УрФО получили выплаты ко Дню Победы. Свердловская область отстает (ИНФОГРАФИКА)

Уже 92% ветеранов Великой Отечественной войны, их вдов, блокадников Ленинграда и несовершеннолетних узников гетто, проживающих сейчас в регионах Уральского Федерального округа, получили единовременную выплату в размере 75 тысяч рублей, приуроченную к празднованию 75-й годовщины Победы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре полпредства, до 1 мая выплату в размере 75 тысяч получат все категории граждан, имеющие на нее право. Кроме того, по 50 тысяч рублей положено труженикам тыла и бывшим совершеннолетним узникам нацистских гетто. Всего в Уральском федеральном округе право на выплаты имеют более 67 тысяч человек.

Отметим, что ХМАО и ЯНАО, по данным полпредства, уже полностью закрыли долги перед ветеранами. От них немного отстают Челябинская, Тюменская и Курганская области. А Свердловская в этом ряду оказалась последней.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 17.04.20

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