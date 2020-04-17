У сотрудницы ГКБ № 40 подтвержден коронавирус (ДОКУМЕНТ)

В городской клинической больнице № 40 в Екатеринбурге подтвержден коронавирус у сотрудницы. Информацию «Новому Дню» подтвердили в оперштабе. По данным «Нового Дня», тест от 16 апреля показал положительный результат на Covid-19.

«Весь персонал инфекционного корпуса ГКБ №40 – и медицинский и хозяйственный – в постоянном режиме сдает тесты на коронавирус. Одна из работниц хозяйственной службы, сдавшая накануне очередную пробу, 17 апреля получила положительный результат. Она была немедленно изолирована, соблюдены все протоколы, касающиеся санитарно-эпидемиологической безопасности. Ситуация стандартная и предельно контролируемая», – сообщили нашему агентству в оперштабе региона.

Там отметили, что несмотря на то, что медики и персонал хозяйственного блока инфекционного корпуса обеспечены всеми необходимыми средствами защиты, они входят в группу риска в связи со спецификой работы. При этом действующие санитарные правила не предписывают изоляцию всего персонала лишь на основании их возможной уязвимости в связи с выполнением профессиональных обязанностей.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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