У умершего от пневмонии свердловчанина нашли коронавирус – при жизни тесты были отрицательными

В Красноуфимске от пневмонии умер 54-летний мужчина. Он был госпитализирован с пневмонией, а уже после смерти у него выявили коронавирус

Как написал в своём инстаграме свердловский губернатор Евгений Куйвашев, мужчина поздно обратился к медикам – болезнь он переносил на ногах. При этом, по словам главы региона, пациенту сделали два теста на коронавирус, как того требует протокол, однако оба анализа на Covid-19 были отрицательными. «Вирус был зафиксирован лишь после вскрытия. Он поразил незначительную часть лёгких. Это даже сейчас не позволяет сделать вывод о том, какое влияние на течение болезни оказал коронавирус», – написал Куйвашев.

Екатеринбург, Елена Сычева

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