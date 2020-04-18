Где посмотреть пасхальные службы из уральских храмов

Сегодня ночью будут организованы трансляции пасхальных служб из главных храмов Урала. Это сделано для того, чтобы верующие могли соблюсти рекомендации санитарных врачей и при этом могли отпраздновать Христово Воскресение.

В Екатеринбурге трансляцию из Свято-Троицкого кафедрального собора можно посмотреть на youtube-канале Екатеринбургской епархии, а также на телеканалах «Союз», «ОТВ» и «41».

В Тюмени трансляцию богослужения можно будет посмотреть на интернет-ресурсах ГТРК «Регион-Тюмень» – в группе «Вконтакте», в «Одноклассниках» и на youtube. Также трансляции будут вестись на ресурсах канала «Тюменское время» – на 21 кнопке, во «Вконтакте», «Одноклассниках» и youtube. Покажет богослужения и телеканал «Тобольское время». Трансляции будут доступны во «Вконтакте», «Одноклассниках» и на youtube. Наконец, будет вести трансляцию и группа Тобольской митрополии во «Вконтакте».

Верующие из Курганской области смогут посмотреть Пасхальную службу во «Вконтакте» и на youtube епархии, в группе канала «Инфо 24», в группе портала Shadr и в группе оперштаба региона.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 18.04.20

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