В Свердловской области еще 11 новых случаев коронавируса

Врачи подтвердили диагноз коронавирус еще у 11 жителей Свердловской области, сообщает региональный оперативный штаб. Вирус выявлен у жителей Екатеринбурга, Заречного, Серова, Белоярского, Нижнесергинского и Красноуфимского районов.

«В регионе зафиксировано 126 случаев коронавируса. Состояние шести пациентов оценивается как тяжелое, 16 – средней тяжести, остальных как удовлетворительное», – уточнили в оперштабе.

Напомним, накануне сообщалось о том, что из больниц выписаны 49 пациентов, которым ранее был поставлен диагноз Covid-19. Также вчера стало известно о первом скончавшемся пациенте, у которого два прижизненных теста показали отрицательный результат, коронавирус у него нашли только после вскрытия. Мужчина умер от тяжелой пневмонии.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 18.04.20

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