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Суббота, 18 апреля 2020, 12:48 мск

Новости Екатеринбург

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Полпред поздравил митрополита Кирилла с Пасхой

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Николай Цуканов вручил в субботу, 18 апреля, пресс-секретарю Екатеринбургской Епархии Анжеле Матросовой почётную грамоту президента России. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе полпредства, награда вручена за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. В церемонии принял участие Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

Полпред поздравил Владыку и всех жителей Уральского федерального округа с наступающим праздником Пасхи, пожелав мира, добра и всего самого доброго.

Екатеринбург, Елена Васильева

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