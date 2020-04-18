В Первоуральске закрывают хаски-парк. Питомцев раздают в добрые руки

В Первоуральске владельцы хаски-парка объявили о закрытии. Это связано с финансовыми трудностями. «Обстановка в мире не дает нам жить в полную силу и поэтому, чтобы не ухудшать уровень жизни собак мы пришли к такому решению. К сожалению, из-за пандемии коронавируса наш питомник попросту не сможет дожить до осени, а до зимы и подавно. Последний год был очень трудным в финансовом плане, мы лезли в долги, лишь бы собаки чувствовали себя в комфорте. В этом же году мы уже на это не способны. Пушистики очень хотят резвиться, общаться с людьми, бегать, но мы им просто не можем это сейчас дать», – написала в своем фейсбуке хозяйка Ольга Лапшина.

Парк проработал пять лет, а сейчас питомцев, которые зимой катали людей в упряжках, раздают в добрые руки. «Я хочу напомнить, что собаки не простые, они рабочие, они ездовые. Лежать красиво на диване всю жизнь они не будут. Им нужны длинные прогулки, пробежки, много внимания. У нас есть старики, которые просто хотят спокойно дожить свой век. У нас есть вечные шилопопики, которые только и хотят, что бегать и тянуть упряжь. Есть молодые, которые только начали вой жизненный путь. Перед нами стоит огромная задача: подобрать каждому достойную семью», – добавила она.

Собак раздают бесплатно, у них есть документы и ветеринарные паспорта. «Буквально сейчас я готовлю альбом с фото и кратким описанием каждой собаки. К выбору будущих хозяев мы будем подходить ответственно», – добавила Лапшина.

Добавим, что хаски – непростая порода. В Екатеринбурге есть центр HuskyEkb, где также можно взять собаку бесплатно, однако владельцы нередко отказываются от этих собак, поскольку они плохо приспособлены для жизни в квартире и действительно требуют огромного терпения, времени и умелого обращения. Собаководы говорят, что хаски – не лучший вариант, если у человека или семьи прежде не было собак.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 18.04.20

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