На Урале накануне Пасхи стартовал большой гуманитарный проект

Сегодня стартовал большой гуманитарный проект фонда святой Екатерины – в субботу 250 многодетных семей получили продуктовые наборы, в составе которых необходимые продукты (рис, гречка, макароны, масло, консервы, чай, сладости). Каждая семья сегодня получила и праздничный кулич, чтобы завтра отпраздновать Пасху.

«Это так вовремя. Из-за этой пандемии я осталась без работы. Все дети школьного возраста, на дистанционном обучении. Спасибо большое фонду святой Екатерины за эту помощь. Я всегда старались помогать людям, и вот сегодня, когда помощь понадобилась мне, она пришла. Бумеранг добра работает», – сказала многодетная мать Татьяна Хамидуллина.

Ежемесячно волонтеры ресурсного центра «Сила Урала» и социальные работники будут доставлять около 40 тысяч продуктовых наборов.

Как рассказали в самом Фонде, благотворителям стали поступать обращения от граждан и социальных организаций с просьбой оказать помощь тем, кто остался без средств к существованию из-за пандемии коронавируса. Финансирование взяли на себя учредители – гендиректор УГМК Андрей Козицын, председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин и владелец «Сима-ленд» Андрей Симановский.

«В это непростое время мы просто обязаны протянуть руку помощи тому, кто в этом больше всего нуждается», – пояснил директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Информация о нуждающихся поступает также от православной службы милосердия, министерства социальной политики Свердловской области, службы занятости Свердловской области. Ведется работа по координации действий с региональным штабом ОНФ.

Екатеринбург, Елена Сычева

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