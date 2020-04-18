У пациентов ЦГКБ № 1 массово берут анализы на коронавирус – в больнице есть контактные

У пациентов центральной городской клинической больницы № 1 сегодня массово стали брать анализы на коронавирус. Об этом «Новому Дню» рассказали сами госпитализированные из отделения хирургии. По словам собеседников агентства, у них брали мазок из зева. Также в медучреждение перестали пускать посетителей. «Пришел проведать бабушку, а дверь закрыта, никого не пускают, даже тем, кому врач выдавал пропуск на посещение пациентов», – рассказал агентству житель города Алексей.

В оперативном штабе региона «Новому Дню» сообщили, что несколько пациентов и контактных врачей ЦГКБ №1 были госпитализированы в инфекционный корпус городской больницы № 40. «Их количество и статус уточняются. Больница №1 до особого распоряжения закрыта на карантин для проведения необходимых эпидемиологических мероприятий. Плановые операции в медучреждении отменены. Пациенты с неотложными и экстренными состояниями будут госпитализироваться в ГКБ №40 и ЦГБ №7», – сообщили там.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 18.04.20

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