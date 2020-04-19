На реке Чусовой утонул мужчина, катавшийся с другом на лодке

В Свердловской области произошла первая в этом году трагедия на воде.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, вчера двое мужчин катались на моторной лодке по реке Чусовой в районе деревни Нижняя Ослянка (под Нижним Тагилом). Мужчины не справились с управлением и перевернулись. Спасательных жилетов и других средств спасения у них не было.

На помощь утопающим пришли очевидцы, и мужчин, и лодку они помогли вытащить на берег, но, к сожалению, один из них уже скончался. Обстоятельства трагедии выясняют специалисты Государственной инспекции по маломерным судам и следственные органы.

Нижний Тагил, Евгения Вирачева

Нижний Тагил. Другие новости 19.04.20

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