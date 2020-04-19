В Свердловской области за сутки подтверждены 15 новых случаев коронавируса

За последние сутки в Свердловской области подтверждено 15 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб Москвы.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном штабе, заболевание диагностировано специалистами лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Свердловской области» у жителей крупнейших муниципалитетов региона – Нижнего Тагила, Каменска-Уральского и Екатеринбурга. Таким образом, на сегодняшний день на Среднем Урале зафиксирован 141 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Состояние шестерых больных врачи оценивают как тяжелое, 27 – средней тяжести, остальных как удовлетворительное. Выписано еще три человека – общее число пациентов, которых вылечили уральские врачи, достигло 52.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 42 853 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 361 летальный исход, выздоровел 3291 человек.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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