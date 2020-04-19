Женщину оштрафовали за фейк о Covid-19

В Асбесте 52-летнюю женщину оштрафовали на 20 тысяч рублей за комментарии, пугающие жителей Асбеста коронавирусом.

Как сообщил РИА «Новый День» пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, распространительницу фейковых новостей о коронавирусе еще 3 апреля выявили представители МВД и ФСБ. Женщина – электрик коммерческого предприятия написала в сообществе «Типичный Асбест» о том, что в городе зафиксирован случай заражения опасной инфекцией врача одного из медицинских учреждений. Хотя в реальности такого факта не было. Кроме того, она напугала земляков сведениями о том, что из-за границы якобы прилетела группа любителей путешествий численностью 200 человек. А они, вместо того, чтобы быть две недели на карантине, «шастают по городу и других заражают».

Органы внутренних дел довольно быстро установили личность «блогера-изобличителя». Суд назначил ей 20 тысяч рублей штрафа. «В своем объяснении подозреваемая пояснила, что ложную информацию в Интернете разместила для того, чтобы напугать людей, которые потеряли страх и, словно ничего чрезвычайного вокруг не происходит, свободно разгуливают в общественных местах, в том числе с детьми. Несмотря на то, что мотив ее поступка кажется, на первый взгляд, благородным, способ, который она выбрала для профилактики – таковым, увы, не является», – прокомментировал инцидент полковник Горелых.

Асбест, Евгения Вирачева

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