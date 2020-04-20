В Екатеринбурге вынесли приговор продавцу, которая вытащила 100 тысяч из сумки покупательницы

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отправил в колонию продавца, которая украла у покупательницы 100 тысяч рублей. Сотрудница магазина вытащила деньги из чужой сумки под камерами наблюдения.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, утром 18 июня в магазине на Московском тракте одна из покупательниц оставила сумку, другой покупатель, заметив это, передал сумку продавцу Марии. Женщина дождалась момента, когда за ней никто не наблюдал, проверила сумку и нашли там 100 тысяч рублей. Деньги она спрятала, а когда за сумкой вернулась ее владелица, передала вещь, но без этой суммы.

Было возбуждено дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Продавец отрицала вину, но ее манипуляции с сумкой попали на запись камеры наблюдения. На видео заметно, как Мария убирает сумку за прилавок, в отсутствие покупателей трижды наклоняется к сумке, что-то делает с ней, переносит на место около кассы, после вновь присаживается у сумки. Через некоторое время возвращается владелица сумки, ищет деньги и не находит.

В 2015 году попавшуюся на краже женщину уже судили в Орджоникидзевской районном суде, по совокупности суд отправил ее в колонию общего режима на 4 года и три месяца. Приговор пока не вступил в законную силу.

Екатеринбург, Елена Иванова

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