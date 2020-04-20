Из-за паводка к сельчанам почтальон приезжает на пароме

В Свердловской области заработал первый паром, на котором почтальоны добираются до сел Куминовское и Решетникова Слободо-Туринского района через реку Тура.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе «Почты России», пока для доставки товаров первой необходимости, продуктов питания и корреспонденции были задействованы транспортные средства высокой проходимости в Гаринском и Таборинском районах. Следующие почтовые обмены будут выполнены с использованием плавсредств.

«В первой половине апреля были выполнены все маршруты и досрочно доставлены пенсии, запасы продуктов питания и товаров первой необходимости в сельские территории, которые могут быть отрезаны паводком. Кроме того, почтовики поддерживают постоянную телефонную связь с жителями отдаленных территорий в период весенней распутицы. В мае традиционно будут запущены речные почтовые маршруты в Гаринском и Таборинском районах», – отметил заместитель по логистике МР Урал «Почты России» Сергей Волегов.

Ежегодно Управление федеральной почтовой связи Свердловской области пересматривает весенние маршруты более чем для 30 сельских отделений связи, которые находятся в зоне затопляемости уральских рек: Сосьва, Уфа, Тура, Тавда. Первая паромная переправа уже открыта в Слободо-Туринском районе. В мае по реке Сосьва почтовики доставят жителям деревень Ликино, Зыкино, Пуксинка, Еремино и Шантальская товары первой необходимости, пенсии, почту, а также президентские поздравления ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 20.04.20

В Екатеринбурге вынесли приговор продавцу, которая вытащила 100 тысяч из сумки покупательницы. / За выходные полицейские выявили 104 случая нарушения самоизоляции. / В пожаре на Уралмаше погибли 12 лошадей и 5 собак. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»