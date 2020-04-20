Вице-спикер заксо Виктор Маслаков учредил первый именной капитал в фонде УрФУ (ФОТО)

Первый именной целевой капитал в эндаумент-фонде УрФУ учредил вице-спикер свердловского заксобрания и член совета директоров компании «РГС-Академическое» Виктор Маслаков. Депутат является выпускником исторического факультета университета. Его пожертвования составят 15 миллионов рублей (по пять миллионов в течение трех лет). Деньги будут направлены на поддержку преподавателей.

Церемония подписания договора дарения состоялась в пятницу, 17 апреля. В ней приняли участие Виктор Маслаков, глава вуза Виктор Кокшаров и исполнительный директор фонда Даниил Сандлер.

«Целевой капитал, о чем говорит опыт старейших мировых университетов, – это пожертвование ради будущего. Учрежденный сегодня капитал станет особым финансовым инструментом долгосрочной поддержки научного и педагогического коллектива истфака. В особенности тех, кто многие годы трудится на факультете», – уверен Виктор Маслаков.

Решение о том, как распорядиться дивидендами от управления капиталом, примет попечительский совет. Кроме Маслакова в него войдут первый проректор УрФУ Дмитрий Бугров, директор департамента «Исторический факультет» УрФУ Александр Палкин и другие выпускники факультета.

«Если жертвователи верят в долгосрочные задачи университета и готовы в них вкладываться – для нас это лучшая оценка со стороны состоявшихся людей, – считает исполнительный директор фонда Даниил Сандлер. – Формирование целевого капитала вуза – не просто финансовая помощь alma mater, но и инвестиции в подготовку профессионального кадрового резерва».

Сейчас в фонде по формированию целевого капитала на развитие УрФУ девять целевых капиталов, включая «Истфак – чемпион!». Всего в вузовском эндаумент-фонде более 93 миллионов рублей. Попечительский совет надеется, что к дате столетия университета в октябре сумма превысит 100 миллионов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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