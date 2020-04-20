В Екатеринбурге похолодает к концу недели

В Екатеринбург к концу недели придет похолодание. Как сообщает Гидрометцентр России, первые три дня будут теплыми. В понедельник ожидается до +11 градусов днем, во вторник – до +14 градусов, а в среду – до +16. По ночам будет +5…+7 градусов. Будет пасмурно, пройдут дожди.

Во второй половине недели начнет холодать. В четверг столбики термометров опустятся до +7 градусов, в пятницу и субботу воздух не прогреется и до +6. В воскресенье ожидается +9 градусов. По ночам температура воздуха ожидается около -1 градуса.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 20.04.20

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