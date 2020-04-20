«Разбита голова, раны на подбородке, а умер от интоксикации алкоголем», – уральский журналист считает, что его отца убили (ФОТО)

Следователи СУ СКР ведут проверку по факту гибели отца екатеринбургского журналиста. Корреспондент «Накануне.ру» Павел Пивоваров предполагает, что его отца могли убить.

Сергей Пивоваров скончался на прошлой неделе в своей квартире в Верхней Туре. По рассказу Павла, 12 апреля к его отцу заходила соседка, которая видела, как мужчина с жителем соседнего подъезда выпивают и играют в шахматы. При этом в квартире были видны капли крови, но Сергей не стал рассказывать женщине, откуда они.

13 апреля в четыре часа утра из квартиры Пивоварова были слышны истошные крики Сергея, а также непонятный шум, похожий на удары, говорит Павел, ссылаясь на рассказ соседки. Почему при этом жители дома не вызвали полицию, если слышали все это, – непонятно.

Утром этого же дня до Сергея не смогла дозвониться его дочь, потому выехала из Екатеринбурга в Верхнюю Туру. Когда она приехала, обнаружила, что входная дверь в квартиру заперта, хотя обычно она открыта. «Я так это вижу, что в квартиру действительно кто-то проник и на отца напал. У папы на лице остались следы царапин от ногтей. И я так понимаю, что этот человек, – возможно, он был не один, – сбежал. И после этого мой отец запер дверь на щеколду», – предполагает Павел.

В квартиру удалось попасть к вечеру, Сергей Пивоваров лежал уже без признаков жизни. В коридоре джинсами была размазана кровь. Сын погибшего также пояснил, что в морге он увидел на теле отца следы побоев: голова разбита, две раны на подбородке и царапины на лице. Павел обратился в СУ СКР по Свердловской области, чтобы по его просьбе возбудили уголовное дело по статье «Убийство». По предварительным результатам судмедэкспертизы, причиной смерти является «интоксикация алкоголем».

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