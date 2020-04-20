«Город в городе» с инновационными решениями – эксперты обсудили преимущества Академического района в Екатеринбурге

Будущий восьмой административный район Екатеринбурга – Академический, за десять лет стал крупнейшим строительным проектом не только в России, но и в Европе.

На сегодняшний день здесь построено более 100 жилых домов, 11 детских садов, три школы (еще две строятся), детская поликлиника, станция скорой помощи, проектируется поликлиника для взрослых, трамвайная линия и другие объекты. В перспективе в районе появится 9 миллионов квадратных метров жилья, а население составит 325 тысяч человек.

В чем уникальность проекта «Академический» в российском девелопменте, в прямом эфире обсудили главный коммерческий директор ГК «Кортрос» Филипп Третьяков, заместитель генерального директора АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» Павел Петриченко и экс главный архитектор Екатеринбурга, руководитель архбюро Archinform Тимур Абдуллаев.

Пандемия коронавируса не остановила строительные работы в Академическом районе. Застройщик продолжает возводить три новых квартала – «Близкий», «Девятый» и Eleven. Продажи жилья проходят в онлайн-формате, спрос остается стабильным.

«Академический – перспективный район, который привлекает много молодых семей с детьми. Несколько лет назад застройщик обновил концепцию: на смену массовому однотипному продукту пришел дифференцированный подход, учитывающий запросы разных категорий покупателей. Сейчас каждый квартал индивидуален, а предложение разнообразно. У нас, например, есть дома как с подземным паркингом, так и без него. Есть квартиры для больших семей, квартиры с совмещенной кухней и гостиной, есть студийные форматы. Все они правильной геометрии, чтобы проживающим было комфортно», – рассказал представитель застройщика.

Тимур Абдуллаев отметил, что у Академического уникальная для России история проектирования и строительства. «Такое масштабное комплексное освоение территории позволяет продумывать и формировать различные сценарии жизни. В проект района изначально закладывались инновационные решения. Многие люди осознанно выбирают жилье в Академическом, потому что могут получить то, что им было недоступно в центре мегаполиса. В районе активно развивается и социальная, и коммерческая инфраструктура. По сути, Академический уже полноценно является городом внутри города. В нем складывается понятие идентичности, правила добрососедства. Действительно таких проектов в стране больше нет».

Эксперты также обратили внимание на организацию праздников и различных активностей в районе. Фестиваль в День города собирает в Академическом десятки тысяч гостей, причем многие приезжают специально из других районов Екатеринбурга.

Еще один плюс – система безопасности, которую обеспечивают около 4 тысяч камер видеонаблюдения. «Мне очень нравится, что в Академическом районе нет заборов. Это открытое единое пространство, которым пользуются все жители. Это важный фактор, который привлекает многих жителей», – подчеркнул Тимур Абдуллаев.

Филипп Третьяков напомнил, что вскоре в Академическом появится еще два знаковых объекта – Дворец дзюдо и Академия тенниса. Два спортивных комплекса строятся к Универсиаде, которую Екатеринбург примет в 2023 году. После проведения международных соревнований во дворце и академии смогут заниматься жители района.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 20.04.20

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