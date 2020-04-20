Если результат анализа на Covid-19 отрицательный, его не перепроверяют – в РПН рассказали о работе референс-центра

Больше недели Свердловская область не отправляет результаты анализов пациентов с подозрением на коронавирус на подтверждение в новосибирский «Вектор» – статус референс-центра дали екатеринбургской лаборатории Роспотребнадзора по региону. Между тем, уже известны случаи, когда две взятых пробы показали отрицательный результат у пациента, который умер от тяжелой пневмонии. Речь идет о мужчине из Красноуфимска – заражение Covid-19 у него подтвердили уже посмертно. О том, насколько точны тесты, которые делают свердловские медики, «Новому Дню» рассказала заместитель главного врача Центра гигиены и эпидемиологии Ирина Чистякова.

«Метод для определения вирусной РНК – это метод ПЦР. На сегодняшний день существует десять тест-систем. Изготовителями проведена огромная работа по выявлению специфичности, по подтверждению, верификации результатов, для каждой из имеющих тест-систем определена чувствительность. И это действительно чувствительные наборы – 10 в третей степени копий на миллилитр. Тест-системы обеспечивают отсутствие ложноположительных результатов, возможность проведения внутрилабораторного контроля и достоверно характеризуют наличие РНК в биологическом материале», – сказала она.

По ее словам, если результат анализа отрицательный, его не перепроверяют. «Работа референс-центра направлена на верификацию положительного результата. Мощность лаборатории зависит от кадрового состава, от оснащенности, от того, как правильно организована работа – это круглосуточный режим в три смены. Проводится тысяча исследований в сутки. Сейчас мощность лаборатории повышена, потому что необходимо подтверждать или не подтверждать пробы с положительным результатом, полученные в других лабораториях Свердловской области», – уточнила она.

Добавим, что, по официальной информации регионального оперативного штаба, за сутки в Свердловской области проведено 2854 исследования проб на коронавирус. Всего же проведено 56390 исследований. Официальное число людей, у кого был подтвержден коронавирус, оставляет 149 человек (не считая тех 78 пациентов и сотрудников больницы № 1, о положительных анализах которых стало известно после выхода федеральной сводки, – прим. ред.).

Для сравнения – в Пермском крае по состоянию на субботу было проведено больше 22 тысяч тестов, а за сутки – около 1500 тестов. Число заражений там достигло 215.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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