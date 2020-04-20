Ассоциация уральских ломбардов прекращает свое существование

Ассоциация уральских ломбардов заканчивает свое существование – объединение находится в стадии ликвидации. По данным системы «Контур-Фокус», ликвидация началась 9 декабря 2019 года.

Как рассказал «Новому Дню» президент НП «Ассоциация Уральских ломбардов» Евгений Потоцкий, в конце года он принял решение закрыть свой бизнес и, соответственно, выйти из ассоциации. Другие члены некоммерческого партнерства не смогли выбрать нового президента и потому деятельность объединения было решено прекратить. Ликвидатором выбран Потоцкий.

Ассоциация уральских ломбардов была образована в 2001 году, как сообщается на официальном сайте, она отстаивала интересы уральских ломбардов в Государственной думе, участвовала в создании и продвижении «дорожной карты» ломбардов РФ, доказывала преждевременность создания саморегулируемой организации. Сообщество насчитывало более 50 участников.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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