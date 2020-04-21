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Вторник, 21 апреля 2020, 07:08 мск

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Свердловскую область накрыл туман: УГИБДД обратилось к водителям и пешеходам

Сегодня утром большую часть Свердловской области накрыли туманы. Во избежание ДТП Госавтоинспекция региона призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными на дорогах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областного УГИБДД, водителям необходимо соблюдать правила дорожного движения, снижать скорость до безопасной на конкретном участке пути, увеличить дистанцию до движущегося впереди транспорта, обязательно пристегиваться.

Пешеходов просят переходить дорогу только в установленных местах и только убедившись, что все автомобили успели остановиться. В тумане пешеходам следует обозначить себя световозвращающими элементами, которые помогают водителю вовремя заметить человека на проезжей части.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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