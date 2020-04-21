Над Каменском-Уральским воспарило гигантское изображение Иисуса Христа (ВИДЕО)

Над Каменском-Уральским накануне воспарил огромный баннер с изображением Иисуса Христа. Образ подняли над городом с помощью воздушного шара. Таким необычным способом местных жителей с Пасхой поздравила Свердловская областная федерация бокса. Сам полет планировали организовать изначально в воскресенье, в день праздника. Но помешали погодные условия.

Гигантская икона над Каменском-Уральским

«В трудные времена людей часто объединяет вера в Бога, она дает надежду на то, что все будет хорошо, именно это мы и хотим напомнить людям», – сообщили в пресс-службе федерации бокса.

Каменск-Уральский, Владислав Тринько, Антон Отман

Каменск-Уральский. Другие новости 21.04.20

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