ГИБДД: из-за карантина на дорогах стало больше гонщиков и пьяных за рулем

В Свердловской области из-за карантина и опустевших дорог стало больше гонщиков. В пресс-службе регионального управления ГИБДД России рассказали, что возросшие скорости передвижения транспортных средств регистрируют стационарные и передвижные комплексы автофиксации нарушений ПДД.

«За последнюю неделю увеличилось число вынесенных сотрудниками ГИБДД постановлений по ч. 3, 4 и 6 статьи 12.9 КоАП РФ, которой предусмотрена ответственность за превышение установленной скорости движения. В среднем, за последнюю неделю, таких постановлений вынесено на 20% больше, чем за одну из мартовских недель, предшествующих периоду самоизоляции. И это при том, что еще в начале апреля Госавтоинспекцией снижено количество передвижных комплексов по причине отсутствия перед ними табличек «Фотофиксация». После вступления в силу нового ГОСТ это стало обязательным требованием для работы передвижных комплексов», – напомнили в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что только в минувшие выходные сотрудники ГИБДД задержали 163 нетрезвых водителя и еще 164 водителя, которые ранее были лишены прав за грубые нарушения ПДД. «Большая часть – это 132 водителя – задержаны в воскресенье, когда отмечался православный праздник. В этот же день нетрезвыми водителями совершено четыре аварии, в которых пять человек получили травмы», – уточнили в Госавтоинспекции.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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