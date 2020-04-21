Ленин помыт и готов к 150-летнему юбилею. Но отмечать будут скромно

Завтра, 22 апреля, исполнится 150 лет со дня рождения Владимира Ульянова (Ленина). Корреспондент РИА «Новый День» опросил представителей нескольких партий левой направленности, как они собираются встречать юбилей в условиях самоизоляции.
Лидер фракции КПРФ в заксобрании Александр Ивачев сообщил, что они с товарищами возложат цветы к памятнику вождю «с соблюдением мер безопасности». Кроме того, сегодня проходит торжественное онлайн-собрание с участием председателя ЦК КПРФ и руководителей коммунистических партий СНГ. В интернете также началась акция «Ленин с нами». Для нее надо сделать селфи с хештегом #ленинснами на фоне памятника, бюста или портрета Ленина и выложить его в сеть.
Руководитель регионального отделения партии «Коммунисты России» Евгений Емалетдинов отметил: «150-летие В.И. Ленина, безусловно, очень важная дата, которую нельзя оставить без внимания. Но масштабные массовые мероприятия из-за коронавируса невозможны. Однако я как представитель партии обязательно возложу цветы к памятнику В.И. Ленину, соблюдая все меры безопасности».
Представитель КПСС (Коммунистической партии социальной справедливости») Андрей Хабаров рассказал, что особых торжеств его партия не планирует: «Сейчас, как вы знаете, никакие мероприятия не провести, все самоизолируются. Поэтому до окончания карантина ничего не планируем».
Между тем в пресс-службе мэрии Екатеринбурга «Новому Дню» сообщили, что памятник Ленину на площади 1905 года в минувшие выходные был помыт. Такие «ванны» для вождя устраиваются ежегодно.
Екатеринбург, Евгения Вирачева
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