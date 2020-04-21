Уже более 40 больниц области получили гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом

Ежедневно более чем в 20 больниц Свердловской области приходит гуманитарная помощь, прибывшая в Екатеринбург из Китая для борьбы с коронавирусом.

Как сообщили «Новому Дню» в департаменте информполитики, это – одноразовые маски и маски повышенной защиты, лицевые щитки, медицинские очки, костюмы, антисептики и бесконтактные термометры. С самолета груз поступает на склад областного предприятия «Фармация», далее по разнарядке минздрава развозится по медучреждениям. По словам директора ГБУ Свердловской области «Фармация» Андрея Попова, работа идет без остановки, на загрузку одной машины уходит не более получаса.

Напомним, на Урал уже прибыли три самолета гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом. Средства на приобретение и доставку товаров первой необходимости Фонду святой Екатерины выделил председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин. Общий объем груза – около тысячи кубических метров, вес – свыше 100 тонн. В его составе более 10,6 млн единиц изделий на сумму около 5 млн долларов США. Доставку груза на Урал оплатил бизнесмен Андрей Симановский.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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