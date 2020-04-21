В Свердловской области от коронавируса умер еще один человек – Covid-19 диагностировали посмертно

В Свердловской области зарегистрирована вторая смерть от коронавируса нового типа, сообщили в оперативном штабе региона. Covid-19 не был диагностирован при жизни пациента, его обнаружили только патологоанатомы. Напомним, в прошлую пятницу сообщалось о смерти 54-летнего мужчины из Красноуфимска, который болел пневмонией. Два теста на коронавирус, которые ему сделали, показали отрицательный результат. Однако на вскрытии оказалось, что мужчина все же был заражен Covid-19.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 21.04.20

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