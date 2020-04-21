На Урал идут сильные дожди, грозы и ураган

Свердловские спасатели объявили штормовое предупреждение. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, по данным синоптиков, 22 апреля местами ожидаются сильные дожди с грозами, сильный ветер с порывами до 23 м/с.
ГУ МЧС рекомендует свердловчанам по возможности оставаться дома; во время грозы не пользоваться электроприборами и мобильными телефонами;ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте. Спасатели советуют не пытаться найти укрытие под деревьями – в них может попасть молния, могут рухнуть сломавшиеся от ветра ветви,не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций.
Екатеринбург, Евгения Вирачева
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