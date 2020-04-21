Стали известны подробности о втором умершем от коронавируса пациенте – он из Богдановича

Стали известны подробности о втором скончавшемся от коронавируса пациенте из Свердловской области. Как сообщили в оперштабе, ему было 70 лет и у него была пневмония – с этим диагнозом он был госпитализирован. «В рамках стандартных протоколов по тестированию на коронавирус лиц старшего возраста и лиц с пневмониями у больного забраны пробы. В связи с наличием у пациента, помимо пневмонии, тяжелого хронического заболевания, спасти его, к сожалению, не удалось. Уже после смерти пациента предварительно был подтвержден Covid-19», – сообщили в оперштабе. Там подчеркнули, что «связь причины смерти пациента и наличия у него коронавируса в данный момент не установлена». «Новый День» уточнил, известно ли, где заразился 70-летний житель Богдановича, однако в оперштабе сослались на то, что эпидемиологическое расследование идет в настоящий момент.

«Устанавливается круг контактировавших со скончавшимся лиц. Принято решение о закрытии на прием и выписку хирургического корпуса ЦГБ. Изолированы 45 медицинских сотрудников и 23 пациента, которые определены как потенциально контактные различного уровня», – уточнили в оперштабе. Напомним, утром мэр Богдановича Павел Мартьянов призвал горожан не нарушать режим самоизоляции, так как в городе был зафиксирован первый случай коронавируса.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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