С апреля фермеры начали заказывать и отправлять в посылках пчел, пиявок и червей

У «Почты России» начался весенний посылочный сезон. К садоводам отправились первые 80 тысяч посылок с саженцами из уральских питомников. Кроме посылок с растениями фермеры заказывают и отправляют живых пчел, пиявок и червей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре Уральского филиала «Почты России», ежегодно в марте-апреле уральские питомники рассылают по садоводам-любителям посадочный материал. В этом году только Алапаевский питомник представил в ассортименте свыше 710 наименований кустарников и декоративных растений.

Больше всего посылок с саженцами поступит в Москву и Московскую область, Санкт-Петербург, Свердловскую и Ростовскую области. Посылки с саженцами малины, груши, жимолости, смородины, яблони, сливы, черешни и других культур отправятся к адресатам только после того, как отправитель убедится в благоприятном метеопрогнозе на всем пути следования.

Перед отправкой посадочный материал специально готовят к пересылке. Для защиты корневой системы используют мох – он хорошо удерживает влагу и обеспечивает сохранность груза. Саженцы помещают в упаковку с отверстиями для циркуляции воздуха. Перед отправкой посылки хранятся в холодильном отделении. Отправления с посадочным материалом Почта России перевозит в специальных пластиковых контейнерах. Каждой посылке присваивается трек-номер, по которому получатель может отследить местонахождение своего заказа.

Добавим, посылки с живыми пчелами заворачивают в специальные сетки, пиявок помещают в грунт, червей – в специальный субстрат.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 22.04.20

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