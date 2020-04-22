За флешмоб с просьбой пересчитать студентам плату за обучение уральца вызвали в полицию

Жителю Екатеринбурга Денису Курочкину пришла повестка в полицию: накануне он и несколько его знакомых провели у здания УрФУ акцию с призывом пересчитать студентам плату за то время, которое студенты учились дистанционно.

Как рассказал РИА «Новый День» сам Курочкин, они с товарищами не считают свою акцию пикетом. «Мы просто сфотографировались с плакатами и разошлись, чтобы привлечь внимание общественности и правительства к данной проблеме», – пояснил он. Тем не менее, сотрудники полиции взяли у него объяснения и выписали протокол о нарушении режима самоизоляции. Также возбуждено производство по административному делу по ст.20.2 КоАП РФ.

На своей странице в соцсети Курочкин добавил, что студенты средних и высших учебных заведений со всех уголков страны отмечают, что качество образования по сравнению с очным заметно упало. Студентам, которые учатся платно, сейчас особенно трудно оплачивать обучение. «Мы просим рассмотреть возможность перезачета оплаченной суммы за второй семестр текущего учебного года в счет будущего семестра учебного года 2020-2021 гг., в размере 80% на 20%, где 80% – уже оплаченная стоимость обучения за счет предыдущей оплаты, и 20% останется оплатить студентам за новый семестр», – объяснил он свою идею.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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