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Среда, 22 апреля 2020, 10:23 мск

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У фирмы, получившей подряд на дорожные работы, оказался номинальный директор

Житель Березовского пойдет под суд за то, что предоставил свой паспорт для оформления себя директором компании, хотя знал, что фактически руководить ей не будет.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, в отношении жителя Березовского, 1992 г.р., возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, если это действие совершено для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице).

Следует отметить, что это юридическое лицо получило средства по результатам торгов в ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Березовский, Евгения Вирачева

Березовский. Другие новости 22.04.20

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