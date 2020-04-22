Гордума Екатеринбурга хочет взять под контроль общественную палату. Общественники против

Комиссия по местному самоуправлению гордумы Екатеринбурга со скандалом поменяла положение о городской общественной палате. Проект поправок предлагает новый принцип формирования органа с расширением полномочий городской думы. Кроме того, появился пункт о досрочной отставке члена ОП, если он без уважительной причины пропускает три заседания в год. Вносимые изменения вызвали бурное недовольство общественников из действующего состава ОП. Они считают, что председатель палаты Александр Косинцев единолично проводит реформу органа, не спросив мнения коллег.

На комиссии проект поправок представил вице-спикер Виктор Тестов. Согласно документу, городская дума получает право инициировать избрание новых членов общественной палаты (ранее это делал глава города). Кандидатами могут стать только представители некоммерческих организаций, зарегистрированных в Екатеринбурге. Новый состав формируется следующим образом: из представленного пула НКО мэр выбирает 11 человек, еще 11 – городская дума, и уже избранные 22 общественника голосуют за остальных 11 членов палаты. Также городская дума берет на себя содержание аппарата общественной палаты (около 200 тысяч рублей в год).

Председатель ОП Александр Косинцев заявил, что новации нужны для повышения эффективности работы. Пункт о досрочном освобождении полномочий в случае пропуска заседаний необходим, чтобы избавиться от статусных прогульщиков. Таких, по словам Косинцева, сейчас в палате шесть человек.

За изменения в положении выступил и депутат Константин Киселев, который заявил, что общественная палата долгое время была «карманным органом» администрации Екатеринбурга.

Впрочем, коллеги Косинцева по общественной палате – Ольга Старцева и Олег Скворцов – заявили, что поправки не обсуждались с другими членами ОП. Их поддержала вице-мэр Екатерина Куземка. Руководитель аппарата администрации Илья Захаров уточнил, что в проекте есть несколько замечаний юридического характера, и предложил отправить вопрос на доработку.

Позицию мэрии поддержали еще несколько депутатов – Михаил Матвеев, Виктор Сомиков и Николай Смирнягин. Алексей Вихарев предложил обсудить вопрос на специальной рабочей группе, так как, судя по тому, что обсуждение проходит на повышенных тонах, в общественной палате накопились противоречия, и сначала нужно их разрешить. Александр Косинцев заявил, что высказывания его коллег о превышении полномочий – это обычная провокация.

Тем не менее, большинством голосов комиссия одобрила проект изменений в положении. Вопрос вынесен на думу, но еще может быть доработан с учетом замечаний.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 22.04.20

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