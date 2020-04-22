Пациентов ЦГКБ № 1, где произошла вспышка коронавируса, оставляют еще на две недели

Пациентов Центральной городской клинической больницы № 1 в Екатеринбурге, где была зафиксирована вспышка коронавируса, оставляют в медучреждении еще на две недели. Об этом «Новому Дню» сообщили сами госпитализированные. «С субботы известно, что заразилось много людей, но до вчерашнего дня выписывали, кто уже выздоровел. Меня должны были выписать в пятницу, а сегодня перевели в другую палату – сказали, что изоляция на 14 дней. Анализ у меня брали в субботу, в понедельник пришел результат – отрицательный», – рассказала агентству пациентка одного из отделений. Ранее стало известно, что персонал ЦГКБ № 1 расселили по гостиницам сети Usta – в «Центральную» и «Московскую горку». На работу и с работы их возят автобусами централизованно.

Напомним, в ЦГКБ № 1 заразились, по разным данным, от 78 до 91 человек (первую цифру называл губернатор, вторую опубликовало полпредство в УрФО). Источником заражения глава региона Евгений Куйвашев назвал врача, который контактировал с заболевшей соседкой и ходил на работу, до и после этого заявления министр здравоохранения Андрей Цветков утверждал, что доктор все же не ходил на работу. На брифинге по ситуации власти обвинили во вспышке средний медперсонал – медсестры, по их словам, не соблюдали санэпидрежим при исполнении своих обязанностей.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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